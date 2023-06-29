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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٨:١٨:٠٠ ص
رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد في أبوظبي
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢:٠٠ ص
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١٥:٠٠ م
رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس السوري و ولي عهد الكويت
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١:٣٠:٠٠ م
محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٢٩:٠٠ ص
حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١٣:٠٠ ص
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٩:١٦:٠٠ م
حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٨:٠١:٠٠ م
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ و المواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
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الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١٨:٠٠ ص
حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
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أخبار الإمارات

عيسى بن زايد يهنىء رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 28 يونيو/ وام/ هنأ سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله ” بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية و على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار . كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله ” و سمو الشيخ منصور بن زايد آل...
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مدير عام شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي 28 يونيو/ وام / تقدم سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله ” و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. و...
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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الشارقة في 28 يونيو /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بقصر البديع. فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة ، من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد. و أعرب المهنئون عن خالص...
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آخر الأخبار

وام حتى الساعة

أبوظبي في 28 يونيو/وام/ فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:.- رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد في أبوظبي.- رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية.- رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى.- رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس السوري و ولي عهد الكويت.- محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.- سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشارقة ويستقبل المهنئين بالعيد. - حاكم عجمان وولي عهده...
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قائد شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 28 يونيو/وام/ تقدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ....
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سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري

العين في 28 يونيو/ وام/ قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة "المغفور له " حمد بن سالم بن ركاض العامري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة العامرة. و أعرب سموه عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.
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7000 أسرة فى الداخل والخارج تستفيد من أضاحي جمعية الفجيرة الخيرية

الفجيرة فى 28 يونيو / وام / وزعت جمعية الفجيرة الخيرية بالتعاون مع إدارة المقاصب ببلدية الفجيرة لحوم الأضاحي على 2000 أسرة محتاجة وعلى الأيتام والأرامل في مناطق الفجيرة كافة.وقال يوسف راشد المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية، في أول أيام عيد الاضحى المبارك قامت الجمعية بتنفيذ حملة الأضاحي تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر» شملت 2000 أسرة داخل الدولة و 5000 خارج الدولة، إلى جانب توزيع كسوة العيد وسلة الفواكه للأيتام والأسر المتعففة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات حكومية بالإمارة.
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أخبار خليجية

طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في العين

العين في 28 يونيو / وام / أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين . وأدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين....
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حمدان بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد زعبيل الكبير بدبي
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حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر مزيرعة في ليوا
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أخبار العالم

الحكم الإماراتي حامد الروسي يدير مباريات دوري الأمم للكرة الطائرة للمرة العاشرة

دبي في 28 يونيو /وام/ يشارك الحكم العالمي الإماراتي حامد الروسي في إدارة الأسبوع الثالث لمباريات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، والمقررة بمدينة انهايم بولاية لوس انجلوس الأمريكية في الأول من يوليو المقبل.وتضم منافسات هذه الجولة منتخبات الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وصربيا وكوبا وألمانيا وإيران وبلغاريا، ويتحدد على ضوء نتائج هذه الجولة المنتخبات المتأهلة لنهائي البطولة.وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يشارك فيها الروسي في إدارة نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات.وعقب مشاركته في إدارة الأسبوع الثالث للرجال، يشارك الروسي، في إدارة مباريات...
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الإمارات الخيرية برأس الخيمة توزع لحوم الأضاحي على 4200 أسرة

رأس الخيمة في 28 يونيو / وام / انتهت جمعية الإمارات الخيرية من توزيع لحوم 1050 أضحية على 4200 أسرة داخل وخارج الدولة هذا العام .وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الامارات الخيرية إنه تم توزيع 210 من الأضاحي على 840 أسرة داخل الدولة من أسر الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل والفئات المسجلة مستحقي العون الإنساني والمسجلين بكشوف الجمعية داخل الإمارة إلى جانب توزيع 840 أضحية على 3360 أسرة محتاجة خارج الدولة . وأكد الطنيجي أن عملية التوزيع تمت تبعا لتعليمات الدولة وإجراءات السلامة المتبعة...
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سلطان بن مجرن رئيسا لوفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية بالجزائر وسالم عبد الرحمن حاملا للعلم

دبي في 28 يونيو/ وام/ اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تسمية سعادة سلطان بن الشيخ بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيسا لوفد دولة الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ"15" المقررة بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل.كما اعتمد المكتب تسمية سالم عبد الرحمن لاعب منتخب الشطرنج لحمل علم الدولة في حفل افتتاح الدورة، وتسمية أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة مديراً للوفد. وتشارك الإمارات بالدورة في 15 رياضة من خلال 131 رياضيا بواقع 80 لاعبا و51 لاعبة.وعبر...
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أخبار الاقتصاد

الذهب يربح 1.2 دولار في المعاملات الفورية

عواصم في 27 يونيو/ وام / ارتفعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 1.2 دولار في المعاملات الفورية. وبحلول الساعة 02:39 مساءً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.23 دولار ليصل إلى 1924.32 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب، تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.01% أو ما يعادل 0.1 دولار لتصل إلى 1933.85 دولار للأونصة.
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سفير الإمارات يزور مرافق موانئ دبي في ميناء كاياو .. ويلتقي وزيرة النقل البيروفية

ليما في 27 يونيو / وام / قام سعادة محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البيرو بزيارة إلى مرافق شركة موانئ دبي العالمية في ميناء كاياو، التقى خلالها معالي باؤولا لازارتي وزيرة النقل والمواصلات البيروفية. وتفقد سعادته مع معالي الوزيرة أعمال التوسعة للرصيف الجنوبي لميناء كاياو والمحطة الشمالية متعددة الأغراض لزيادة مساحة الشحن ودعم الخدمات اللوجستية. وتطرق سعادته مع معالي الوزيرة على هامش الزيارة إلى أهمية تنفيذ شركة موانئ دبي العالمية مشروع التوسعة الكبير للرصيف الجنوبي لميناء كاياو في البيرو، مما سيعود بالفائدة على...
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بيس تراك تؤسس مكتبها في " راكز" .. و تدشن أول شاحنة ذاتية القيادة محلية الصنع

رأس الخيمة في 26 يونيو / وام / أسست شركة “ بيس تراك ” العالمية الرائدة في مجال الابتكار في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة مكتبا وورشة تابعة لها في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" لتنفيذ عملياتها المتعلقة بالأبحاث والتطوير. وجرى خلال حفل افتتاح “ بيس تراك ” للمكتب والورشة الذي أقيم مؤخرا كشف النقاب عن أول شاحنة ذاتية القيادة ومحلية الصنع وتجربتها في منطقة الحمرا ما يمثل إنجازا كبيرا في مجال صناعة المركبات في المنطقة وذلك بحضور عدد من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية وروّاد الصناعة...
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جمارك دبي تعلن أوقات عمل المراكز الجمركية خلال إجازة الأضحى

دبي في 26 يونيو/ وام / أعلنت جمارك دبي عن أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتخليص البضائع، حيث يستمر العمل في أقسام التفتيش على مدار الساعة في مركز جبل علي وتيكوم ومركز جمارك ميناء راشد فيما ستعمل مراكز خور دبي والحمرية ومرفأ ديرة وكذلك مركز جمارك حتا ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية على مدار الساعة بالإضافة إلى إدارة البيانات الجمركية وإدارة عمليات المسافرين، أما مركزي جمارك الميناء الجاف ومركز تفتيش دوكامز عطلة خلال أيام العيد ويستأنف الدوام الرسمي اعتباراً...
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