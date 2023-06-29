عيسى بن زايد يهنىء رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 28 يونيو/ وام/ هنأ سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله ” بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية و على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار .
كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله ” و سمو الشيخ منصور بن زايد آل...
أبوظبي 28 يونيو/ وام / تقدم سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله ” و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
و...
الشارقة في 28 يونيو /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بقصر البديع.
فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة ، من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد.
و أعرب المهنئون عن خالص...
العين في 28 يونيو / وام / أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين . وأدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين....
دبي في 28 يونيو /وام/ يشارك الحكم العالمي الإماراتي حامد الروسي في إدارة الأسبوع الثالث لمباريات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، والمقررة بمدينة انهايم بولاية لوس انجلوس الأمريكية في الأول من يوليو المقبل.وتضم منافسات هذه الجولة منتخبات الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وصربيا وكوبا وألمانيا وإيران وبلغاريا، ويتحدد على ضوء نتائج هذه الجولة المنتخبات المتأهلة لنهائي البطولة.وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يشارك فيها الروسي في إدارة نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات.وعقب مشاركته في إدارة الأسبوع الثالث للرجال، يشارك الروسي، في إدارة مباريات...
رأس الخيمة في 28 يونيو / وام / انتهت جمعية الإمارات الخيرية من توزيع لحوم 1050 أضحية على 4200 أسرة داخل وخارج الدولة هذا العام .وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الامارات الخيرية إنه تم توزيع 210 من الأضاحي على 840 أسرة داخل الدولة من أسر الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل والفئات المسجلة مستحقي العون الإنساني والمسجلين بكشوف الجمعية داخل الإمارة إلى جانب توزيع 840 أضحية على 3360 أسرة محتاجة خارج الدولة . وأكد الطنيجي أن عملية التوزيع تمت تبعا لتعليمات الدولة وإجراءات السلامة المتبعة...
دبي في 28 يونيو/ وام/ اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تسمية سعادة سلطان بن الشيخ بن مجرن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيسا لوفد دولة الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ"15" المقررة بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل.كما اعتمد المكتب تسمية سالم عبد الرحمن لاعب منتخب الشطرنج لحمل علم الدولة في حفل افتتاح الدورة، وتسمية أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة مديراً للوفد. وتشارك الإمارات بالدورة في 15 رياضة من خلال 131 رياضيا بواقع 80 لاعبا و51 لاعبة.وعبر...