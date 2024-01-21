أبوظبي في 20 يناير / وام / في ما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:

- نيابة عن رئيس الدولة .. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات كليات الشريعة والآداب والاتصال والقانون والفنون الجميلة بجامعة الشارقة.

- عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية سلوفينيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.

- تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك .. "فرسان الإمارات" يتألقون في البطولة الدولية لقفز الحواجز.

- الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين.

- بحضور محمد القرقاوي وكلاوس شواب .. الإمارات تطلق خلال منتدى "دافوس" مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية.

- المرر يترأس وفد الإمارات في قمة حركة عدم الانحياز.

- "دافوس2024"..."أبوظبي للسلم" يؤكد على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية.

- مصر: بحث تعزيز التعاون الصحي مع شركة G42.

- كأس آسيا .. منتخبنا الوطني يجري تدريبه الرئيسي غدا استعدادا لمباراة إيران.