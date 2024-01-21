أبوظبي في 20 يناير / وام / في ما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:
- نيابة عن رئيس الدولة .. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات كليات الشريعة والآداب والاتصال والقانون والفنون الجميلة بجامعة الشارقة.
- عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية سلوفينيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.
- تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك .. "فرسان الإمارات" يتألقون في البطولة الدولية لقفز الحواجز.
- الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين.
- بحضور محمد القرقاوي وكلاوس شواب .. الإمارات تطلق خلال منتدى "دافوس" مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية.
- المرر يترأس وفد الإمارات في قمة حركة عدم الانحياز.
- "دافوس2024"..."أبوظبي للسلم" يؤكد على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية.
- مصر: بحث تعزيز التعاون الصحي مع شركة G42.
- كأس آسيا .. منتخبنا الوطني يجري تدريبه الرئيسي غدا استعدادا لمباراة إيران.