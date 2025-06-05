" دبي الإسلامي" يتبرع بـ 5 ملايين درهم لصندوق الفرج

أبوظبي في 4 يونيو/وام/ تلقى صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن مبادرة "فرجت"، أسهمت في الإفراج عن (82) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سعادة خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على مبادراته المجتمعية والإنسانية المتواصلة، ودعمه الذي يسهم في تحقيق أهداف الصندوق، مؤكداً أن الجهود متواصلة في منظومة عمل تكاملية مع الشركاء من المؤسسات والجهات الوطنية؛ للوصول إلى الغايات المنشودة في تحقيق أهداف الصندوق ورؤيته.

و أكد بنك دبي الإسلامي مواصلته دعم المؤسسات الوطنية ضمن رؤيته ومسؤوليته المجتمعية، والعمل مع الشركاء في دعم جهود العطاء والعمل التكافلي الإنساني.