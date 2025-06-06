مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين

نيويورك في 5 يونيو / وام / طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان اليوم، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديهم.

وشدد أعضاء المجلس على أن التهديدات التي تتعرض لها المنظمات الإنسانية "غير مقبولة" وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الكارثية ومعاناة الشعب اليمني.

وجدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار عمليات الاحتجاز، مشيراً إلى الوفاة المأساوية لموظف ببرنامج الأغذية العالمي في فبراير الماضي أثناء احتجازه.

وأعرب البيان عن قلق خاص مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يزيد من معاناة المحتجزين وعائلاتهم والخائفين من مصير مشابه.

كما أكد المجلس على ضرورة احترام الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين.

وجدد الأعضاء دعمهم الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.