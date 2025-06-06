مشعر منى يستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

منى في 6 يونيو/ وام/ توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدّوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة " تحفهم عناية الله تعالى ورعايته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه بعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، مشيرة إلى أن الحجاج يشرعون بعد رمي جمرة العقبة في نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

وأشارت إلى أنه في مشعر منى، يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق، يذكرون الله كثيرًا، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية ، أن نفرة الحجيج اتسمت بالهدوء والسكينة، وانسيابية في حركة جموع الحجيج.

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