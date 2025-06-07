مفقودون إثر ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر بوسط كولومبيا

بوغوتا في 7 يونيو /وام/ أدى ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر جويجار بوسط كولومبيا إلى انقلاب أربع طوافات وزورق كاياك يوم أمس الجمعة، ما أسفر عن فقدان عدة أشخاص، وفقا لما أعلنته الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وتواصلت عمليات الإنقاذ، إثر الحادث الذي وقع الحادث في بلدية ميسيتاس التابعة لإدارة ميتا، وذلك بدعم من السلطات المحلية، ورجال الإطفاء من البلدات المجاورة، بالإضافة إلى مساعدة جوية توفرها القوات الجوية الكولومبية. وأفادت التقارير بأن الأشخاص المفقودين كانوا يشاركون في أنشطة ترفيهية عندما ارتفع منسوب مياه النهر بشكل مفاجئ.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن أكثر من 20 شخصا ربما تأثروا بالحادث، مع أنّ المسؤولين قالوا إن عددهم لا يزال قيد التحقق.

-خلا-