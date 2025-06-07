ثلاثة قتلى في تحطم طائرة لإطلاق ذباب معقم  جنوب المكسيك

مكسيكو سيتي في 7 يونيو /وام/ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرتهم يوم أمس الجمعة، جنوب المكسيك بالقرب من الحدود مع جواتيمالا.

والقتلى هم طياران من جواتيمالا ومهندس زراعي مكسيكي كانوا ينفذون مهمة إطلاق ذباب معقم يهدف إلى وقف انتشار الدودة الحلزونية في الماشية.

يذكر أن المكسيك كثفت جهودها للسيطرة على انتشار الدودة الحلزونية الشهر الماضي بعد تعليق حكومة الولايات المتحدة استيراد الماشية من هذا البلد بسبب الخوف من الدودة الحلزونية.

-خلا-