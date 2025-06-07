3.2853 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في مايو

بكين في 7 يونيو /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين اليوم السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغ 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 3.6 مليار دولار أمريكي أو 0.11% مقارنة بنهاية أبريل الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في مايو المنصرم.

وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسنا مطردا ما يوفر دعما للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

-خلا-