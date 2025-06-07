الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للأنترنت

بكين في 7 يونيو /وام/ أطلقت الصين أمس الجمعة، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين.

وتم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية، وهي الرابعة من نوعها التي ستشكل كوكبة أقمار صناعية للإنترنت في الساعة 4:45 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل معدل من طراز "لونغ مارش -6" حيث دخلت الأقمار الصناعية مدارها المحدد مسبقا بنجاح.

وتعد هذه المهمة هي الـ580 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".

-خلا-

