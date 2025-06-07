زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب إيران

طهران في 7 يونيو /وام/ ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة سردشت بمدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران فجر اليوم السبت.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض في الساعة 1:45 فجر اليوم.

وسُجِّل الزلزال عند خط الطول 50.267 درجة شرقًا وخط العرض 30.452 درجة شمالًا، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار جراءه.

وتقع بلدة سردشت على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة دزفول وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وتُعد سردشت إحدى المناطق الجبلية والمديريات التابعة لمدينة دزفول في شمال خوزستان، على طول سلسلة جبال زاغروس.

-خلا-