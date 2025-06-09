تحطّم طائرة تقل 20 شخصًا في ولاية "تينيسي" الأمريكية

واشنطن في 9 يونيو/ وام/ تحطّمت طائرة صغيرة في ولاية تينيسي الأمريكية، أمس “الأحد”، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار تولاهوما، وكانت تقل على متنها 20 شخصًا.

وأفادت دورية الطرق السريعة في ولاية "تينيسي"، بأن الطائرة من طراز "دي هافيلاند كندا دي إتش سي-6 توين أوتر"، وقعت على طريق "أولد شيلبيفيل" في مقاطعة كوفي وسط الولاية، مشيرةً إلى نقل بعض المصابين جوًا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية فتح تحقيق في الحادث.

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