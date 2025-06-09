"جمعية الإمارات للثلاسيميا" تنظم معرضا خيريا في أبوظبي

أبوظبي في 9 يونيو/ وام/ افتتحت “جمعية الإمارات للثلاسيميا”، أمس معرضها الخيري، والذي يقام برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة “تحقيق أمنية”، ويستمر حتى 30 يونيو الجاري في "نيشن تاور مول" في أبوظبي، ويُخصّص ريعه بالكامل لدعم مرضى الثلاسيميا في الدولة.

ويُعدّ المعرض الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض الثلاسيميا، من خلال مزج الرسالة الإنسانية بمفهوم الشراكة المجتمعية.

ويشارك في المعرض عدد من الأسر المنتجة والمحال التجارية، التي تعرض منتجات متنوعة، فيما يأتي تنظيمه تماشياً مع مبادرة "عام المجتمع 2025" التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتعزيز التلاحم الوطني وغرس ثقافة المسؤولية المجتمعية، إذ يُعد المعرض نموذجاً عملياً لقيم الدعم الإنساني والمجتمعي.

وعبّرت جمعية الإمارات للثلاسيميا عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان على رعايتها الكريمة، ولكافة الجهات والأفراد المشاركين، مؤكدة أن المعرض يعكس قيم التضامن في المجتمع الإماراتي، ويمنح الأمل والدعم للمرضى وعائلاتهم.