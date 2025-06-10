ارتفاع معدل التضخم في المكسيك لأعلى مستوياته منذ 6 أشهر

مكسيكو سيتي في 10 يونيو/ وام/ ارتفع معدل التضخم في المكسيك خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو بنسبة 4.42% سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 3.93 % خلال أبريل.

وأظهرت بيانات المعهد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.06%، خلال الشهر الماضي مقابل 3.93% خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.08% سنويًا، في حين ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 4.47%، وارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 4.79% سنويًا.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في المكسيك خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.28%، مقابل ارتفاع بنسبة 0.33% شهريًا خلال شهر أبريل الماضي.

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