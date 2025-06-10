علماء نيجيريون يطورون لقاحا جديدا ضد حمى "لاسا"

أبوجا في 10 يونيو/ وام/ أظهر لقاح جديد في طور التجريب في نيجيريا نتائج واعدة في مكافحة حمى "لاسا"، وهو وباء لا يزال منتشرا في نيجيريا.

وأكد سيميون أغوال، عالم الفيروسات ورئيس شركة "ابتكار التكنولوجيا الحيوية"، أن هذا اللقاح الذي طوره علماء نيجيريون خضع بنجاح للمراحل ما قبل السريرية، التي شملت التجارب على الفئران والثدييات العليا غير البشرية.

وأضاف أن التقدم المحرز في تطوير هذا اللقاح الجديد يبعث الأمل في احتواء هذا المرض الفيروسي القاتل، الذي لا يزال يحصد أرواح المئات من النيجيريين كل عام.

وأوضح أغوال أن اللقاح أظهر خلال التجارب ما قبل السريرية حماية بنسبة 100 %، مشيرا إلى أن الفئران غير الملقحة نفقت بعد تعرضها للفيروس، في حين أن جميع الفئران التي تم تطعيمها بقيت على قيد الحياة.

يذكر أن حمى "لاسا" هي مرض فيروسي نزفي حاد ينتقل إلى الإنسان عبر ملامسة الأطعمة أو الأدوات المنزلية الملوثة من قبل القوارض المصابة، أو الأشخاص الحاملين للفيروس.

- خلا -

