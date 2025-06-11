البرلمان العربي للطفل يعقد الجلسة الثانية من الدورة الرابعة 22 يوليو بالشارقة

الشارقة في 11 يونيو/ وام/ يعقد البرلمان العربي للطفل بمقره في إمارة الشارقة خلال الفترة من 22 حتى 27 من يوليو المقبل، فعاليات الجلسة الثانية من الدورة الرابعة للبرلمان وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة معالي أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعقدت اللجان التنظيمية للبرلمان العربي للطفل، أمس، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان ، للوقوف على مختلف التفاصيل التنظيمية والفنية والإدارية لضمان نجاح الجلسة وذلك في إطار الاستعدادات للجلسة .

واستعرض الاجتماع الورش التدريبية والأنشطة المصاحبة التي ستُنظم على هامش الجلسة، بجانب مناقشة التفاصيل الخاصة ببرنامج الزيارات الثقافية والتعليمية، التي ستُقدَّم لأعضاء البرلمان العربي للطفل خلال فترة إقامتهم في الشارقة، بما يعكس هوية الإمارة الثقافية ويثري تجربة الأطفال المشاركين.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت، أن البرلمان العربي للطفل، وبتوجيهات سديدة من القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة، يواصل التزامه بتنظيم أعمال الجلسة البرلمانية للأطفال العرب وفق أعلى المعايير المهنية والمؤسسية.

وأوضح أن الشارقة ستحتضن خلال شهر يوليو المقبل، أبناء الوطن العربي من البرلمانيين الأطفال، ليجتمعوا تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويعبروا عن رؤاهم وقضاياهم وهموم مجتمعاتهم بمنهجية برلمانية تقوم على الحوار والتعبير الواعي.