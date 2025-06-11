اتفاقية شراكة بين هيئة الإعلام الإبداعي و"NG9 القابضة" بقيمة 55 مليون درهم

أبوظبي في 11 يونيو/ وام/ وقَّعت هيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، اتفاقية، مع مجموعة “NG9” القابضة ، وهي تحالف يضمُّ شركات نيرفانا القابضة، وجيوان القابضة، ومجموعة 9 ياردز، بهدف تعزيز الإنتاجات والصناعات الإبداعية متعدّدة القطاعات في إمارة أبوظبي.

وستشهد الاتفاقية في مرحلتها الأولى إنتاج فيلمين روائيين طويلين، ومسلسلٍ دراميٍّ من عشر حلقات بتكلفة إجمالية تبلغ 55 مليون درهم “15 مليون دولار”، وستوزَّع تلك الإنتاجات عالمياً.

ومن المُقرَّر أن يبدأ تصوير الأعمال الإنتاجية في سبتمبر 2025، بمشاركة طواقم إنتاج محلّية، وبدعم من مجموعة من المواهب الإماراتية أمام الكاميرا وخلف الكواليس، بما يتفق مع برنامج الحوافز المُعزّز الذي أطلقته لجنة أبوظبي للأفلام، والذي يُسهم في تسليط الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي.

وبموجب الاتفاقية، تُقدِّم هيئة الإعلام الإبداعي مجموعة من الخدمات تشمل مواقع التصوير، وفرص دعم مبادرات تطوير المواهب المحلية، إضافة إلى خدمات اختيار الممثّلين، والاستفادة من برنامج الاسترداد النقدي من لجنة أبوظبي للأفلام.

وتقدِّم مجموعة “NG9” أسعاراً تفضيلية على الفنادق، وتأجير السيارات، والرحلات الجوية، والخدمات السياحية للمشاريع التي تدعمها لجنة أبوظبي للأفلام، وكذلك خدمات تأجير اليخوت، والطائرات الخاصة.

وقال خالد خوري، مدير إدارة تطوير الصناعة في هيئة الإعلام الإبداعي، إنه بالتزامن مع جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز المراكز الرائدة في قطاع الصناعات الإبداعية، يأتي توسيع نطاق عروضنا في قطاع الصناعة المحلَّية على رأس أولوياتنا.

وأضاف أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة “NG9”، تُمثِّل خطوة نوعية تفتح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون، وتُسهم بشكلٍ مباشرٍ في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلّي، من خلال تعزيز الصناعات الإبداعية.

من جانبه قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “NG9” القابضة، إن التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي، يأتي استكمالاً لجهود المجموعة والالتزام بدعم اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز قيم الابتكار والشراكات المحلّية، والاستدامة، والمشاركة المجتمعية، ولا تقتصر هذه الشراكة على توفير محتوى إبداعي وحسب، بل تُسهم أيضاً في فتح آفاق مهنية جديدة وفرص عمل للمواهب الشابة من صُنّاع الأفلام في أبوظبي.

من جهته قال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام إن هذا التعاون يشكِّل قيمة مضافة تؤكِّد رؤية اللجنة الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الحوافز المُعزّز، لتضمَّ شركاء إستراتيجيين لديهم الإمكانات اللازمة لتنفيذ إنتاجات تلفزيونية وسينمائية، تعكس المقوّمات الحقيقية التي تمتلكها منظومة الإبداع في أبوظبي، من مواقع تصوير استثنائية، ومواهب وكفاءات محلية متميِّزة، وإرثٍ ثقافيٍّ واجتماعيٍّ غني.

بدوره أعرب رامي طميش، المدير العام لشركة 9 ياردز بيكتشرز، عن ثقته بالنتائج الايجابية التي ستنتج عن هذه الشراكة، مشيراً إلى أنها ستسهم في دعم الصناعات الإبداعية المحلّية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأكَّد على مواصلة الجهود لاكتشاف المواهب الإماراتية في التمثيل والإخراج والكتابة، والعمل على تمكينها محلياً ودولياً، لافتا إلى أنَّ هذا التعاون سيسهم في بناءِ منظومةِ إنتاجٍ إبداعيٍّ حاضنة وداعمة للمحتوى الإماراتي بروح عصرية وعالمية.