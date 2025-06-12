وزيرا خارجية الأردن وأستراليا يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

عمّان في 11 يونيو/ وام / أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية لتبادل المُحتجَزين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانيّة.

وثمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، التعاون بين أستراليا والأردن في جهود توفير المساعدات الإنسانية والطبية لسكان قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الوزير الصفدي جدد التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع إسرائيل على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

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