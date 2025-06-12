وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا

القاهرة في 11 يونيو / وام / جدد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري دعم بلاده، أمن واستقرار سوريا والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها، معربا عن إدانته الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واستمرار احتلال أراضيها.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير عبدالعاطي التقى اليوم مع أسعد الشيباني وزير خارجية سوريا على هامش فعاليات منتدى أوسلو، واستمع لشرح عن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية داخل سوريا، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الوزير المصري على أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا من خلال العمل على إشراك جميع القوى الوطنية السورية في العملية السياسية، بما يعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.

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