الفيفا يعلن مشاركة 26 لاعبا من أبطال كأس العالم بمونديال الأندية 2025

ميامي- فلوريدا في 12 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قوائم الأندية الـ 32 المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد السبت، بمشاركة عدد غير مسبوق من النجوم المتوجين بكأس العالم، وعددهم 26 لاعباً، ما يجعل هذه البطولة الأكثر إثارة على مستوى بطولات الأندية العالمية.

ويمثل اللاعبون الفائزون بكأس العالم 4 دول من الأبطال السابقين، أبرزهم 13 لاعباً من المنتخب الأرجنتيني المتوج بمونديال قطر 2022، يتقدمهم النجم ليونيل ميسي، الذي يخوض البطولة مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، والمتوقع مشاركته في المباراة الافتتاحية أمام النادي الأهلي المصري.

كما تضم القوائم 9 لاعبين من منتخب فرنسا بطل نسخة 2018، من بينهم كيليان مبابي نجم ريال مدربد الإسباني، إلى جانب عدد من النجوم الذين حققوا لقب كأس العالم مع ألمانيا “2014” وإسبانيا “2010”.

واللاعبون هم من الإرجنتين ماركوس أكونا، وجوليان الفاريز، وفرانكو ارماني، وانخل كوريا، ورودريجو دو باول، وانخل دي ماريا، وانزو فيرنانديز، ولاتارو مارتينيز، وليونيل ميسي، وناهول مولينا، وجونزالو مونتيل، ونيكولاس اوتاميندي، وجيرمين بيسيلا.

ومن فرنسا، عثمان ديمبلي، واليفي جيرو، وأنتوني جريزمان، ولوكاس هيرنانديز، وبريزنل كيمبي، وتوماس ليمار، وهوجو لوري، وكليان مبابي، وبينجامين بافر، من إسبانيا سيرخيو بوسكيتس، وسيرخيو راموس، ومن ألمانيا توماس مولر، ومانويل نوير.

ويشارك في البطولة لاعبون يمثلون 81 دولة، من بينها 22 دولة لم يسبق لها التواجد في أي نسخة من كأس العالم للمنتخبات، ما يعكس البعد العالمي للمسابقة. وسيتنافس 32 نادياً على لقب أول بطل للعالم للأندية بصيغته الموسعة، من خلال 63 مباراة تقام في 12 ملعباً ضمن 11 مدينة أمريكية.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا” ، أن هذه البطولة تمثل تجسيداً حقيقياً للطموح العالمي للعبة، وتجمع أفضل المواهب من مختلف القارات، مشيراً إلى أن 26 لاعباً من المشاركين يسعون لصناعة التاريخ بالتتويج بلقبين عالميين هما كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية.

يُذكر أن أندية مثل أتلتيكو مدريد “6 لاعبين” وريفر بليت الأرجنتيني “4 لاعبين” ، تضم أكبر عدد من المتوجين بكأس العالم، فيما ضمت قوائم الأندية 58 لاعباً جديداً خلال نافذة الانتقالات الخاصة بالبطولة، بتكلفة إجمالية بلغت 480.4 مليون دولار أمريكي.

أما من أكثر الدول تمثيلا بلاعبيها في مونديال الأندية فهي البرازيل بواقع 141 لاعبا، والأرجنتين بـ 103 لاعبين، ثم إسبانيا بـ 54 لاعبا، والبرتغال بـ 49 لاعبا، والمكسيك بـ 41 لاعبا، ثم الولايات المتحدة الامريكية بـ 40 لاعبا، فيما يمثل الإمارات 8 لاعبين ضمن نادي العين، والمغرب 31 لاعبا ضمن قائمة نادي الوداد، والمملكة العربية السعودية 25 لاعبا ضمن قائمة نادي الهلال، ومصر 23 لاعبا ضمن قائمة النادي الأهلي.

ويُتيح “فيفا” إمكانية استبدال وإضافة لاعبين خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل، وفق لوائح محددة، لضمان مشاركة أبرز النجوم.