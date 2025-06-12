13 شهيدا و 200 جريح قرب مركز المساعدات وسط قطاع غزة

غزة في 12 يونيو/ وام/ استُشهد 13 مواطنا فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 آخرين، اليوم “الخميس”، برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات في محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنته مصادر طبية في القطاع.

يذكر أن القوات الإسرائيلية استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات.

وذكرت مصادر طبية، أن إجمالي الشهداء الفلسطينيين ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 224 شهيدا، وأصيب أكثر من ألف و858 فلسطينيا، وذلك منذ 27 مايو 2025.