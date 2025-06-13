"الأولمبية الوطنية" تستعرض استعدادات المشاركة في أولمبياد الشباب

دبي في 13 يونيو /وام/ عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، مساء أمس، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً في مقر اللجنة بدبي، مع عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، وذلك لبحث استعدادات المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، داكار 2026، التي تستضيفها السنغال بمشاركة 2700 رياضي يتنافسون في 151 فعالية ضمن 25 رياضة متنوعة.

واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، خلال الاجتماع، عرضاً توضيحياً شاملاً تناول فيه متطلبات المشاركة، بما في ذلك معايير الأهلية والتصفيات المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، إلى جانب الشروط الفنية والزمنية المرتبطة بعمر الرياضيين، والتراخيص الدولية، وآلية التأهل.

وشهد الاجتماع، الرد على استفسارات ممثلي الاتحادات الرياضية، والاتفاق على تحديد عدد من النقاط التي تتطلب متابعة دورية خلال المرحلة المقبلة، لضمان جاهزية البعثة الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث المهم.