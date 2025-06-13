جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج تنطلق غدا بمشاركة لاعبين من 50 دولة

أبوظبي في 13 يونيو /وام/ تستضيف أبوظبي يوم غد السبت، منافسات جائزة أبوظبي الكبرى الأولى للجرابلينج، التي تُقام على مدار يوم واحد في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP"، بمشاركة مئات اللاعبين الذين يمثلون 65 أكاديمية من 50 دولة من الفئات العمرية والمستويات الفنية المختلفة.

وتُعد البطولة محطة مهمة ضمن سلسلة بطولات "AJP" السنوية، وحدثًا بارزًاً في أجندة الفنون القتالية على مستوى المنطقة؛ حيث تستقطب لاعبين من خلفيات متنوعة في رياضات الجرابلنج والفنون القتالية الأرضية، ما يعكس تنوع المشهد الرياضي وتقدّمه في دولة الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن إجراءات الوزن الرسمية سوف تقام غداً في نفس يوم المنافسات، بما يتماشى مع السياسات التنظيمية التي تعتمدها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP" لضمان تكافؤ الفرص وتوفير تجربة احترافية عالية الجودة لجميع المشاركين.

وتقتصر المشاركة في هذه النسخة على الرجال فقط، وتشمل جميع الفئات وهي الناشئين، والهواة، والمحترفين، والأساتذة، كما أنها مفتوحة لجميع الجنسيات دون استثناء، ما يتيح المجال لأوسع شريحة من الرياضيين للمشاركة والمنافسة.

وقال رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن الرابطة حريصة على تنظيم بطولات تعكس أعلى معايير الجودة، وإن جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج في نسختها الأولى تمثّل منصة مهمة تجمع بين الخبرة والطموح، وتمنح الفرصة لجميع الرياضيين من دول العالم لاستعراض مهاراتهم ، مؤكدا أن التنوع هو أحد أسرار نجاح هذه الرياضة، والالتزام بتوفير بيئة تنافسية عادلة وآمنة لجميع المشاركين.

وأضاف أن هذه البطولة تمهّد لمرحلة جديدة في مسار بطولات الجرابلنج التي تنظمها "AJP"، وتُعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية دعم المواهب، وتعزيز ثقافة الرياضات القتالية في المنطقة.

وتُعد هذه البطولة استمرارا لنهج أبوظبي في احتضان الفعاليات الرياضية الكبرى، وترسيخ مكانتها كعاصمة دولية لرياضات الدفاع عن النفس.