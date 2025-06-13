"البارالمبية الوطنية" و"أبوظبي لألعاب المضرب" يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 13 يونيو /وام/ وقعت اللجنة البارالمبية الوطنية، مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، من أجل تطوير رياضات المضرب لأصحاب الهمم، وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني واللوجستي اللازم، بالإضافة إلى إعداد اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وقع المذكرة كل من سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بحضور ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة، وعبدالرحمن صالح المنهالي، نائب رئيس النادي.

وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي، أن الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم رياضيًا، من خلال فتح مجالات جديدة للمشاركة والتميز، مثمنًا جهود نادي أبوظبي لألعاب المضرب في دعم هذه الفئة، والعمل على اكتشاف مواهبها ودعمها وتأهيلها للمنافسة على الأصعدة كافة المحلية والخارجية.

وثمن الدور المحوري لمجلس أبوظبي الرياضي، في دعم مسيرة رياضة أصحاب الهمم على المستويات كافة، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الإنجازات والارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين.

من جانبه أكد الدكتور حمد عبدالله المحياس، التزام النادي بتوفير بيئة رياضية متكاملة تدعم تنمية مهارات اللاعبين من أصحاب الهمم، والعمل على إدماجهم في الأنشطة والبطولات المختلفة، التي تقام على مدار العام في النادي.

وأكد أن نادي أبوظبي لألعاب المضرب يضع إمكاناته كافة تحت تصرف أصحاب الهمم، من أجل تقديم أفضل أوجه الدعم لهم، والعمل على تطوير أدائهم ومهاراتهم الفنية.

