"الأولمبية الوطنية" تشارك في منتدى الرياضيين الدولي بلوزان

لوزان في 13 يونيو /وام/ شاركت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية، في أعمال منتدى الرياضيين الدولي الثاني عشر، الذي نظّمته لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية يومي 11 و12 يونيو الجاري بمدينة لوزان السويسرية، بحضور عضوي اللجنة محمد الناخي وعائشة جاسم آل علي.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 400 ممثل للرياضيين من دول العالم، وناقش أبرز القضايا المتعلقة بالرياضيين، وسبل تطوير الدعم المقدم لهم من خلال اللجان الأولمبية الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الاستعدادات للدورات الأولمبية المقبلة وهي في ميلانو كورتينا 2026، ولوس أنجلوس 2028، وجبال الألب الفرنسية 2030، وبريسبان 2032.

وتضمّن المنتدى جلسات وورش عمل حول عدد من الموضوعات الحيوية، أبرزها مكافحة المنشطات، والصحة النفسية، والاستدامة، والتلاعب بالنتائج، وتطوير مهارات التواصل والقيادة لدى لجان الرياضيين.

والتقى ممثلا اللجنة الأولمبية الوطنية، على هامش المنتدى، بكيرستي كوفنتري، الرئيسة المقبلة للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية، والمقرر أن تتولى مهامها رسميًا في 23 يونيو الجاري، وكذلك إيما تيرهو، الرئيسة الحالية للجنة.

ويُعقد المنتدى كل عامين، ويُعد من أبرز المنصات الدولية المخصصة لتمكين الرياضيين وتعزيز دورهم في الحركة الأولمبية.