بغداد تدعو طهران لمواصلة الحوار مع واشنطن

بغداد في 13 يونيو/ وام/ دعت بغداد، اليوم، طهران إلى مواصلة الحوار مع واشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي عليها.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن وزيرالخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أعرب خلاله عن "إدانة العراق الشديدة للهجوم العسكري الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً "تضامن العراق مع إيران حكومةً وشعباً في مواجهة هذا التصعيد الخطير".

وأضافت أن "الجانبين تناولا تفاصيل الهجوم وتقييم آثاره، حيث شدد الوزير الإيراني على أن لإيران حق الرد والدفاع عن سيادتها بما يتناسب مع حجم التهديد".

وأشار عراقجي إلى أن "الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء العراقية".

ونقل البيان عن فؤاد حسين تأكيده أن "العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الانتهاك"، داعياً المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروقات المتكررة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن العراق والمنطقة واستقرارهما.

وحث حسين الجانب الإيراني على "أهمية مواصلة خيار الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية، عبر الوساطة العُمانية، من أجل التوصل إلى حلول تُسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن".

وكانت بغداد قد أعلنت رفضها التام للهجوم الإسرائيلي على إيران أو استخدام الأجواء والأراضي العراقية ضد أي دولة مجاورة.

- أ ظ - زي -