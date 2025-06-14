الأزهر يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

القاهرة في 13 يونيو/ وام/ أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، معتبرًا إياه انتهاكًا سافرا لسيادة الدول وتعدّيًا واضحًا على القانون الدولي، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي بيان صدر مساء اليوم، أكد الأزهر أن سياسة الغطرسة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تمثل أحد أسوأ أشكال الاحتلال في التاريخ الحديث، محذرا من أن هذه الممارسات تُنذر بمزيد من التوتر وتهدد بجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، وكافة الضمائر الحية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتفادي التصعيد حفاظًا على الأرواح والمقدّرات.

- أ ظ - زي -