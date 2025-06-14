إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات العسكرية وسط سباق دبلوماسي لاحتواء الموقف

عواصم في 14 يونيو / وام / بلغ التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل ذروته فجر اليوم السبت، مع تبادل الطرفين الهجمات؛ ففي حين شنت إسرائيل عدة هجمات على أهداف في إيران، ردت طهران بهجوم صاروخي واسع قالت إنه استهدف عشرات المواقع الإسرائيلية ردا على الهجمات التي طالت أراضيها ومنشآتها النووية والعسكرية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني والتلفزيون الرسمي إطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية من طهران ومناطق غرب البلاد.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة، مؤكداً أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، التي وصفها بأنها الموجة الخامسة والأكبر حتى الآن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تسببت الهجمات الإيرانية في مقتل شخصين وإصابة 63 شخصاً على الأقل، كما لحقت أضرار كبيرة بتسعة مبان في ضاحية "رامات غان" بتل أبيب، وشوهد تصاعد للدخان في أجواء المدينة.

على الصعيد الدولي، أثارت الهجمات المتبادلة موجة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بهدف احتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة؛ حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، الأزمة وتم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس، فيما أبدت واشنطن استعدادها للمشاركة في مساعي حل الأزمة.

وشهدت الساحة الدبلوماسية الأوروبية تحركا مماثلا، حيث بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في اتصالات منفصلة مع ولي العهد السعودي، تطورات الأوضاع والحاجة الماسة لحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

كما تناول الرئيس الفرنسي الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية سبل التهدئة مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

إقليميا، نشطت الاتصالات الدبلوماسية بشكل لافت؛ حيث شدد وزراء خارجية البحرين والأردن وقبرص والمغرب، على ضرورة وقف التصعيد ومواصلة المفاوضات الأمريكية - الإيرانية بشأن الملف النووي؛ كما بحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره الإيراني تداعيات الهجوم، مؤكداً على أهمية الحوار لتعزيز استقرار المنطقة.

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