الأردن يعيد فتح أجوائه أمام حركة الطيران

عمان في 14 يونيو / وام / أعلن الأردن، صباح اليوم السبت، عن إعادة فتح أجوائه واستئناف حركة الطيران، بعد ساعات من إغلاقه كإجراء احترازي بسبب التوترات الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الكابتن هيثم مستو، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، قوله إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكانت الهيئة قد قررت أمس تعليق حركة الطيران وإغلاق الأجواء مؤقتا أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

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