الأهلي المصري يتعادل مع انتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

ميامي - فلوريدا في 15 يونيو / وام / تعادل الأهلي المصري مع انتر ميامي الأمريكي بدون أهداف على ملعب "هارد روك" بميامي اليوم ضمن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقا.

وبهذه النتيجة وضع كل فريق نقطة في رصيده لحساب المجموعة الأولى.

وخلال اللقاء أهدر الفريقان عدة فرص محققه لتسجيل الأهداف، كان أبرزها ركلة جزاء لمحمود تريزيجيه لاعب الأهلي المصري في الدقيقة 43، بعدما تصدى لها حارس انتر ميامي الأرجنتيني أوسكار أوستاري.