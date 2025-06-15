"زايد العليا" و"باحثي الإمارات" يطلقان مجلتين علميتين محكمتين في مجالات التأهيل وعلم النفس التطبيقي

أبوظبي في 15 يونيو / وام / أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، عن إطلاق "المجلة العلمية الدولية لدراسات التأهيل والإعاقة" و"المجلة الإماراتية العلمية لعلم النفس التطبيقي"، وذلك ضمن شراكة إستراتيجية ورؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات التأهيل والصحة النفسية، وتوفير منصات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج العلمي المبتكر.

وتخضع المجلّتان لمعايير مراجعة علميّة صارمة أمام لجان تحكيم مختصّة من الخبراء والأكاديميين، كما تمّ اعتمادها وفهرستها في قواعد بيانات دوليّة مرموقة.

وشهدت المجلّتان تفاعلا واسعا منذ الإعلان عنهما، حيث تلقّى المركز أكثر من 134 مشاركة بحثيّة، وسيتم نشر أكثر من 20 ورقة بحثية علمية كاملة، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 مساهمة علميّة وبحثيّة إضافية قيد المراجعة حاليا.

وتُعدّ المجلتان امتدادا لجهود علميّة مشتركة سابقة، أبرزها إطلاق قاموس علم النفس الإماراتي الروسي بعدّة لغات، وتطوير تطبيق GPT المتخصّص في علم النفس، بالإضافة إلى الانتهاء من النسخة الفرنسية من القاموس، ليصبح متاحا بأربع لغات مختلفة، بما يُسهّل الوصول للباحثين والخبراء من المنطقة وأوروبا ويُعزّز التبادل العلمي بين الثقافات.

وقد سجّل الموقع الإلكتروني لهذه المبادرات أكثر من 5 ملايين مشاهدة، فيما بلغ عدد زيارات وقراءات القاموس أكثر من 100 ألف زيارة حتى الآن.

وأكد سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المعرفة المتخصصة والبحث العلمي هما حجر الأساس في تطوير منظومات الرعاية والتأهيل، مشيرا إلى أن الشراكة مع مركز باحثي الإمارات تُترجم هذه الرؤية إلى مبادرات واقعية تخلق فرقا ملموساً في حياة أصحاب الهمم والمجتمع ككل، وأوضح أن إطلاق مجلات علمية محكّمة، وتطوير مراجع معرفية متعددة اللغات، يعكس وعي المؤسسة العميق بدور العلم في تمكين الإنسان، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وقال الدكتور فواز حبّال، الأمين العام للمركز، إن هذه المبادرات تأتي استجابة فعلية لحاجات مجتمعية ملحّة في مجالات تُعدّ محورية في تحسين جودة الحياة، داعيا الباحثين إلى المساهمة الفاعلة بمحتوى علمي يواكب هذه التوجهات.

وسيتم إصدار العدد الأول من المجلتين خلال فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس الأوروبي العربي الطبي، المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2025 والذي ينظمه "باحثي الإمارات" بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار "الحلول التطبيقية في طب التأهيل وعلم النفس" وبمشاركة واسعة من المختصين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة علم النفس لعام 2025، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الأبحاث والمبادرات المؤثرة في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية المستدامة.

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