أمطار غزيرة تودي بحياة 29 شخصا في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا في 16 يونيو /وام/ لقي ما لا يقل عن 29 شخصا مصرعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، جراء هطول أمطار غزيرة في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الإثنين.

وألحقت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في موسم الجفاف أضرارا جسيمة بالمدينة، حيث غمرت المياه الطرق، وأدت إلى شلل في البنية التحتية، وتسببت في انقطاع الكهرباء والمياه على نطاق واسع.

وقال حاكم كينشاسا، دانيال بومبا، إن جهود الإجلاء وإعادة التوطين المؤقتة جارية، كما حث السكان المحليين على تعزيز الوعي بمخاطر الكوارث واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ورغم أن البلاد تمر حاليا بموسم الجفاف، إلا أن كمية الأمطار المسجلة بلغت 90 ملليمترا، وهي الأعلى في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن سلطات الأرصاد الجوية.

يُذكر أن موسم الأمطار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمتد عادة من نوفمبر حتى مايو. وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، ما قد يتسبب في مزيد من الأضرار في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

-خلا-