مقتل 4 إسرائيليين جراء موجة جديدة من القصف الإيراني

القدس المحتلة في 16 يونيو /وام/ قُتل 4 إسرائيليين، جراء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطق مختلفة داخل إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن القصف الصاروخي الإيراني استهدف عدة مناطق خاصة تل أبيب، وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 103 آخرين.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل استهدفت منظومات القيادة والسيطرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

يذكر أن إسرائيل تشن منذ فجر يوم الجمعة الماضي هجوما جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران، استهدف منشآت بارزة مثل "نطنز وأصفهان وفوردو"، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة مواقع ومراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية.

-خلا-