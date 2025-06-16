باريس سان جيرمان وبوتافوغو يفوزان في الجولة الأولى لمونديال الأندية

واشنطن في 16 يونيو /وام/ فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، على اتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-0 في المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب روز بول، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

وحصل باريس سان جيرمان، بهذه النتيجة، على أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، بينما بقي اتلتيكو مدريد دون رصيد.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز فريق بوتافوغو البرازيلي، على سياتل سوندرز الأمريكي، بنتيجة 2-1 في ملعب لومن فيلد، ليحصل الفريق البرازيلي على أول 3 نقاط في رصيده ويحتل المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان، فيما بقي سوندرز دون رصيد.

وضمن منافسات المجموعة الأولى تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي دون أهداف في ملعب ميتلايف، ليضع كل فريق نقطة في رصيده.