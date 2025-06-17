الإمارات تبرز ريادتها في "تعهد التبريد العالمي" استعدادا لـ"COP30"

بون - ألمانيا في 17 يونيو /وام/ شاركت دولة الإمارات، في اجتماع الدول الأعضاء لتعهد التبريد العالمي، الذي عُقد في مدينة بون بألمانيا.

وأبرزت الإمارات، خلال الاجتماع الذي عقد أمس، جهودها في قطاع التبريد ودمج هذا القطاع ضمن خططها الوطنية لكفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض أبرز مستجدات تعهد التبريد العالمي الذي تترأسه الدولة بالشراكة مع البرازيل تمهيدًا لمؤتمر الأطراف "COP30".

وقد أُطلق هذا التعهد خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" من قِبل رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر وبالشراكة مع تحالف التبريد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف ترجمة الالتزامات العالمية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وشهد التعهد، خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، توسعاً ملحوظاً بانضمام 72 دولة وأكثر من 80 شريكا، ما يُبرز قدرة المجتمع الدولي على التحرك السريع.

