عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة بلاكستون الأمريكية

نيويورك في 17 يونيو /وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون الأمريكية، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة في العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من نمو وتطور متواصل في المجالات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمالية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

كما تناول اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة بين الهيئات والمؤسسات الاستثمارية والمالية في دولة الإمارات ومجموعة بلاكستون الأمريكية، بما يدعم جهود البلدين الصديقين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.