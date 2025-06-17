تعاون بين "الداخلية" وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أبوظبي في 17 يونيو /وام/ وقعت وزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تطوير برامج الإصلاح والتأهيل، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد سعيد علي لوتاه، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير عام الجامعة، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار مدير الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة في عدد من المجالات، أبرزها، إعداد الدراسات التطبيقية والميدانية، وتطوير البحث العلمي في مجال البرامج الإصلاحية والتأهيلية، ونشر الوعي بقيم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب تنظيم اللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش المتخصصة.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل الإنتاج العلمي من مؤلفات وأبحاث وأعمال مؤتمرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية ومبادرات مشتركة في مجالات استشراف المستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتقديم الاستشارات العلمية والمهنية، ودعم مشاريع التخرج والتدريب العملي لطلبة الجامعة.