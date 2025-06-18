وزيرا خارجية البحرين وإيطاليا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

المنامة في 17 يونيو/ وام / بحث سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين، هاتفيا اليوم، مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والمساعي الدولية من أجل وقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وضرورة مواصلة المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بما يسهم في الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.

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