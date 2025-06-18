تواصل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل لليوم الخامس

وكالات في 17 يونيو/ وام / قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق موجة جديدة من الصواريخ اليوم على قواعد جوية في إسرائيل تقلع منها الطائرات التي تشنّ ضربات على الجمهورية الإيرانية الإسلامية، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش نفذ عمليات مخططة ودقيقة ضد منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مستهدفا 12 موقعا داخل إيران، وذلك في خامس يوم من المواجهة غير المسبوقة بين البلدين.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني بيانا للحرس الثوري قال فيه إنه تم تنفيذ ضربة صاروخية واسعة النطاق ضد القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي، وهي القواعد التي منها انطلقت المقاتلات الحربية نحو بلادنا.

من جهة ثانية قال إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الإسرائيلية قصفت 3 مراكز رئيسية، فيها مواد مخزنة تحت الأرض موجهة ضد إسرائيل، مضيفا “هناك عشرات الطائرات الآن في سماء أصفهان تحلق بشكل متواصل وتنفذ عمليات عسكرية ضد منصات وتهاجمها”.

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