تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان في أبريل

طوكيو في 18 يونيو /وام/ أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 1ر9% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 919 مليار ين (6.33 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجعها بنسبة 9.3% مقابل ارتفاعها بنسبة 13% خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 6.6% خلال أبريل في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 4% بعد نموه بنسبة 8.4% خلال الشهر السابق.

وتراجع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان بنسبة 2.3% شهريا، في حين ارتفع بنسبة 0.6% سنويا خلال أبريل.

-خلا-