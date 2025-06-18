"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تشارك بمعرض بكين للكتاب

أبوطبي في 18 يونيو /وام/ تشارك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2025، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 22 يونيو الجاري، وذلك ضمن جناح "البيت الإماراتي" الذي يضم عدداً من الجهات الحكومية، ويُعد منصةً موحدةً تعكس الحضور الثقافي والفكري الإماراتي في المحافل الدولية.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، إن المشاركة في المعرض تمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات في بناء الجسور الثقافية وتبادل المعارف التي تدعم التقارب بين أطياف المجتمعات المختلفة، مؤكداً حرص الهيئة على الانفتاح على المجتمعات العالمية، والتواصل الحضاري مع الثقافات الأخرى، من خلال أدوات المعرفة والكتاب، وبما يعزز الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة خارج حدود الدولة والتعريف بمنصاتها الرقمية والذكية التي تتيح للجمهور الاستفادة من خدماتها.

وأوضح أن عرض الهيئة لإصداراتها المترجمة إلى اللغة الصينية يُعد خطوةً مهمةً نحو تعزيز التفاهم الحضاري وتقديم رسالة الإسلام بقيمه النبيلة بلغةٍ واضحةٍ وسلسة، تعكس نهج الدولة في الاعتدال والانفتاح واحترام التنوّع تحت مظلة التعايش والتسامح والسلام.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها مجموعةً من الإصدارات المترجمة إلى اللغة الصينية، تهدف من خلالها إلى تقديم مضامين الدين الإسلامي ومفاهيمه السمحة بلغةٍ يفهمها الجمهور الصيني، وتسليط الضوء على قيم التسامح والاعتدال والتعايش التي تمثل جوهر رسالة الإسلام، كما تبرز هذه الإصدارات الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في نشر المعرفة الدينية والإنسانية وفق رؤيةٍ متزنةٍ منفتحة على الثقافات والشعوب.

