الإمارات تعزز الشراكة الإستراتيجية مع ألمانيا في مجالات العلوم والبحث والتقنيات الناشئة

أبوظبي في 18 يونيو /وام/ اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، جرى خلالها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى دفع التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة إلى آفاق جديدة.

وبدأت الجولة في برلين من خلال المشاركة في معرض جيتكس أوروبا، تلتها اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن الحكومة الألمانية.

والتقى سعادة عمران شرف، معالي الدكتور كارستن ويلدبرجر، وزير الشؤون الرقمية وتحديث الدولة الاتحادي، والدكتورة سيلكه لاونرت، سكرتير الدولة البرلماني لوزير البحث والتكنولوجيا والفضاء، والسيدة جيتا كونيمان، سكرتيرة الدولة والمفوضة الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والطاقة في برلين.

وشارك الوفد في مائدة مستديرة نظمتها منظمة "نو موف" التي تعد من المنظمات الألمانية الرائدة المعنية بتعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقام الوفد بزيارة ميدانية لشركة ميرانتكس، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية.

وشارك سعادة عمران شرف في جلسة حوارية في مؤتمر "TECH25" التي أقيمت في هايلبرون، حيث جرى بحث مستقبل التقنيات المتقدمة مع قادة الصناعة والمبتكرين، وواصل الوفد عقد لقاءات ثنائية مع جهات حكومية عدة في شتوتغارت.

وشملت الزيارة عقد اجتماعات مع معالي دانيال باياز وزير المالية، والسيد كريستوف فيرنر رئيس مجلس إدارة شركة "DM".

وأكد الوفد خلال الزيارة على أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الابتكار، وحماية أمن التكنولوجيا العالمي، ودفع التقدم الجماعي في مجالات البحث والتطوير.

ضم الوفد كلا من سعادة أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، والسيدة نوف الهاملي، مستشارة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ممثلين آخرين من وزارة الخارجية ومجموعة إيدج.