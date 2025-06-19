الإمارات تحتفل بـ"اليوم العالمي للتبرع بالدم"

أبوظبي في 18 يونيو /وام/ احتفلت جمعية الإمارات للتبرع بالدم ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مع الشريك الاستراتيجي دائرة الصحة في أبوظبي بـ"اليوم العالمي للتبرع بالدم".

أقيمت الفعالية برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب أفراد ومؤسسات داعمة لمسيرة التبرع الطوعي بالدم في إمارة أبوظبي.

واختتمت الفعالية بتكريم المتبرعين الداعمين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، تقديرا لدورهم المحوري في دعم حملات التبرع بالدم وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.