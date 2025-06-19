دول أوروبية تجلي رعاياها من إسرائيل و أمريكا تضع خطة لمغادرة مواطنيها

عواصم في 18 يونيو /وام/ أعلنت وزارات خارجية دول أوروبية عدة اليوم إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع احتدام النزاع مع إيران.

وتوقع الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، أن تنقل بلاده نحو 200 من مواطنيها عبر رحلة تجارية مستأجرة.

وفي روما، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده وفرت رحلات جوية لمواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وأعلنت اليونان من جانبها أنها أعادت 105 من مواطنيها إضافة إلى عدد من الأجانب على متن طائرات تابعة لسلاح الجو اليوناني.

وفي وارسو قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن دفعة أولى من البولنديين تمكنوا من العودة إلى وطنهم، ومن المقرر تسيير رحلة جوية أخرى غدا للغاية ذاتها.

وفي صوفيا، هبطت طائرة خاصة على متنها 148 شخصا تم إجلاؤهم من إسرائيل من بينهم 89 بلغاريا.

وأعلن مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل عن خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جوا وبحرا في خضم الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال هاكابي إن السفارة تعمل على تسيير رحلات إجلاء جوا و عبر سفن الرحلات السياحية للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل.

-خلا-