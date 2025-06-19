الهلال السعودي يفرض تعادلا مثيرا على ريال مدريد بكأس العالم للأندية

ميامي في 19 يونيو / وام / فرض الهلال السعودي تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1) على خصمه ريال مدريد الإسباني، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى أرضية ملعب "هارد روك" في ميامي، تقدم ريال مدريد أولا عبر جونزالو جارسيا في الدقيقة (34)، قبل أن يعادل البرتغالي روبين نيفيز الكفة للهلال من علامة الجزاء في الدقيقة (42).

يذكر أن البطولة تقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا من مختلف القارات، وتعد جوائزها المالية هي الأعلى في تاريخ المسابقة وفقا للفيفا.

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