وزير الخارجية العماني يدعو إلى وقف الحرب وتكثيف الضغط الدبلوماسي

مسقط في 19 يونيو / وام / أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، على ضرورة وقف الحرب المأساوية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي لاستعادة المسار السياسي، في ظل التصعيد المستمر إثر الهجمات الإسرائيلية الاستباقية على إيران والرد الإيراني عليها منذ فجر الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية يواصل محادثاته مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، ضمن جهود سلطنة عُمان الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التوترات الإقليمية ووقف التصعيد.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الخارجية العمانية جهودها لحماية مواطنيها في مناطق الخطر، عبر تنسيق عمليات الإجلاء وضمان عودتهم سالمين، مع تجديد الدعوة لهم إلى تجنب مناطق التوتر والتعاون والتواصل مع الوزارة من خلال الأرقام المعلنة لمركز العمليات أو عبر سفارات السلطنة في طهران والدول المجاورة.

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