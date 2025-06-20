غوتيريش: السلام يبدأ بالتنمية

نيويورك في 19 يونيو/ وام/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم يواجه حالة طوارئ إنمائية، واصفاً محرك التنمية بأنه "متعثر".

جاء ذلك في بيان أدلى به اليوم “الخميس” أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الآثار المترتبة عن إتساع حالات الفقر والتخلف والصراعات وتأثيرها على السلم والأمن الدوليين.

وأشار غوتيريش إلى أن الوقاية من عدم الاستقرار تبدأ بالاستثمار في التنمية، مشدداً على أن غياب التنمية الشاملة والمستدامة يفضي إلى الفوضى والصراعات.

وقال "عندما تُنتهك حقوق الإنسان ويستمر الإفلات من العقاب، وتتفشى الجريمة والفساد، وتُهجِر فوضى المناخ الناس وتُزعزع الاستقرار، ويجد الإرهاب أرضا خصبة في المؤسسات الضعيفة، يُصبح السلام حلما بعيد المنال".

وأوضح أن تسعاً من أصل عشر دول ذات أدنى مؤشرات التنمية البشرية تعيش حالياً في نزاعات، ما يؤكد أن السلام لا يُبنى في المؤتمرات بل في التعليم والرعاية الصحية والمجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا تزال متأخرة بعد عشر سنوات من اعتمادها.

وأكد غوتيريش على أهمية مؤتمر تمويل التنمية المزمع عقده الأسبوع المقبل، معتبرا إياه فرصة لإصلاح محرك التنمية وتعزيز السلام .. وقال: "الاستثمار في التنمية اليوم هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً".

- أ ظ - زي -