"صحة أبوظبي" تطلق برنامجا شاملا لإدارة الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة

أبوظبي في 19 يونيو/ وام/ أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، البرنامج الشخصي الشامل لإدارة الوزن، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ضمن مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد من تحسين أنماط حياتهم والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

يعتمد البرنامج على مزيج من الأدوات الرقمية المتطورة، والدعم السريري المتخصص، ونموذج تعويض مالي مبتكر، لتقديم خطة صحية شاملة مصممة حسب احتياجات كل مشارك، ما يسهم في رفع جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي، بما يجسد التزام أبوظبي المستمر بالابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية الوقائية والشخصية.

ويستهدف البرنامج المؤهلين من حاملي بطاقة "ثقة" من عمر 18 عاماً فما فوق، ممن يعانون من زيادة الوزن، ويشمل كشفاً مبكراً، ودعماً سلوكياً مكثفاً، وتدخلات طبية عند الحاجة، إلى جانب متابعة طويلة الأمد تضمن تحقيق نتائج صحية فعالة ومستدامة.

وأوضحت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن البرنامج يركز على تعزيز الصحة الشاملة، من خلال خطط مصممة خصيصاً لكل فرد، دعماً لرؤية الدائرة في بناء مجتمع واعٍ ونشط صحياً.

من جهته، أشار سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إلى أن فقدان الوزن أو زيادة النشاط البدني، حتى وإن كان بسيطاً، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مشدداً على أن البرنامج يسد فجوة في الأنظمة الصحية التقليدية عبر تقديم حلول عملية ومستدامة لتحسين نمط الحياة.