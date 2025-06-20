مونديال الأندية 2025 .. أرقام قياسية لأندية أوروبا وحضور جماهيري لافت في الجولة الأولى

نيويورك في 20 يونيو /وام/ أظهرت الإحصائيات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الجولة الأولى من منافسات النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية 2025 "FIFA™"، شهدت إقامة 16 مباراة، سجل اللاعبون خلالها 44 هدفاً بمعدل بلغ 2.75 هدف في المباراة الواحدة، في حين بلغ الحضور الجماهيري الإجمالي 556 ألفا و369 متفرجاً، بمتوسط حضور بلغ 34 ألفا و773 مشجعاً في كل مباراة.

واختتمت منافسات الجولة الأولى أمس الخميس، فيما تستمر البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة، بمشاركة 32 نادياً من قارات العالم المختلفة، حتى 13 يوليو المقبل.

وسجّلت المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب روز بول في لوس أنجلوس، أعلى حضور جماهيري بلغ 80 ألفا و619 مشجعاً، تلتها مباراة ريال مدريد الإسباني، أمام الهلال السعودي، بـ62 ألفا و415 مشجعاً، ثم مواجهة الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأميركي بـ60 ألفا و927 مشجعاً.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من 66 جنسية مختلفة، تتقدمها البرازيل بـ70 لاعباً، وتليها الأرجنتين بـ57 لاعباً، ثم إسبانيا بـ26 لاعباً.

كما سجل لاعبون من 17 دولة أهدافاً خلال المباريات، كان أبرزهم من الأرجنتين وفرنسا "8 أهداف لكل منهما"، ثم البرتغال وألمانيا بـ"5 أهداف لكل منهما"، وتوزعت الأهداف التي تم تسجيلها بحسب القارات بواقع 29 هدفا لأندية قارة أوروبا، و9 لأندية أمريكا الجنوبية، و3 لأندية أمريكا الشمالية، و2 لأندية آسيا، وهدف واحد لأندية إفريقيا، فيما لم تسجل أندية أوقيانوسيا أي أهداف في الجولة الأولى.

وشهدت البطولة تسجيل 19 هدفاً بالقدم اليمنى، و13 بالقدم اليسرى، و12 هدفاً بالرأس، وكان أسرع هدف من نصيب اللاعب فيل فودين "مانشستر سيتي" بعد دقيقة و51 ثانية أمام الوداد المغربي، بينما كان الألماني جمال موسيالا "بايرن ميونيخ" أول من سجل "هاتريك" في البطولة.

أما من حيث الفئات العمرية، فقد كان اللاعب الأصغر سناً على أرضية الملعب هو لينارت كارل "بايرن ميونيخ" بعمر 17 عاماً و113 يوماً، فيما كان الأكبر سناً هو فابيو "فلومينينسي" بعمر 44 عاماً و260 يوماً، بينما جاء المدافع الإسباني سيرجيو راموس "مونتيري" كأكبر هدّاف في البطولة حتى الآن "39 عاماً و79 يوماً".

وعلى صعيد التشكيلات، جاءت الفرق الأوروبية في مقدمة الفرق ذات متوسط الأعمار الأصغر، حيث بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لفريق سالزبورج النمساوي 22.7 عاماً، مقابل 31.2 عاماً لكل من فلومينينسي البرازيلي وأولسان الكوري الجنوبي.

وشهدت الجولة تطبيق قاعدة تحكيمية جديدة من "فيفا" تُلزم حراس المرمى بإعادة اللعب خلال 8 ثوانٍ، وقد تم تسجيل أول حالة تطبيق رسمي لها ضد الحارس رونون ويليامز "ماميلودي صنداونز" في مباراته أمام أولسان الكوري الجنوبي.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباريات الجولات المقبلة من البطولة، وسط توقعات بمزيد من الإثارة والتشويق، في ظل مشاركة نخبة من الأندية العالمية والنجوم البارزين الذين يتسابقون لكتابة تاريخ جديد في أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية بنظامها الحديث.