بوتافوجو يفوز على باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

كاليفورنيا في 20 يونيو /وام/ حقق فريق بوتافوجو البرازيلي، كبرى مفاجآت مونديال الأندية 2025، بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم على ملعب "روز بول"، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، مسجلاً انتصاره الثاني على التوالي.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة، حقق أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزه الأول في البطولة، وتغلب على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لومن فيلد".

ويتصدر بوتافوجو ترتيب هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه كل من باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد، برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم سياتل ساوندرز، في المركز الرابع دون نقاط.