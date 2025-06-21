الأونروا" تؤكد التزامها بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل

رام الله في 20 يونيو/ وام / أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التزامها بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لهم وذلك في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 يونيو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الظروف التي يمرون بها في قطاع غزة والضفة الغربية قاسية، خاصة في ظل تعرضهم للنزوح القسري منذ 77 عاما.

وأشارت إلى أنه في عام 1948 أي منذ وقوع النكبة، نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من بلداتهم وقراهم، وبعد 77 عاما، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسري مشيرة إلى أن، نحو 1.9 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة حتى أغسطس 2023 حوالي 5.9 مليون لاجئ وفق جهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الذي أوضح أن نحو 2.5 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكلون حوالي 42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين “15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة”.

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.

وبلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 42.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في عام 2017، 26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1%.

وقال المركز الفلسطيني للإحصاء"، أن نحو مليونَيْ فلسطيني نزحوا من بيوتهم منذ 7 أكتوبر 2023، من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع عشية الحرب الإسرائيلية.

وفي الضفة الغربية وعلى غرار نكبة عام 1948، ونكسة 1967، أجبر آلاف المواطنين على ترك منازلهم قسرا بفعل العدوان على مخيمات الشمال “جنين وطولكرم، وطوباس”، عبر أكبر عمليات نزوح لم تشهد مثلها الضفة منذ 8 عقود.

وحسب بيانات "الأونروا"، فإن أكثر من 42 ألف مواطن نزحوا من مخيمات شمال الضفة، وسط استمرار عمليات التهجير القسري وتدمير المنازل، في ظل حملات الاعتقال المستمرة، حيث ارتفع عدد النازحين من مخيم جنين ومحيطه إلى 21 ألف شخص، يمثلون ما نسبته 30% من سكان مدينة جنين ومخيمها، في حين نزح معظم سكان مخيمي طولكرم ونور شمس البالغ عددهم وفق تقديرات الجهاز حوالي 19 ألف لاجئ منتصف عام 2025.